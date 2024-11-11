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Социум

Новые судьи-координаторы по взаимодействию со СМИ назначены в Казахстане

Распоряжением председателя Верховного Суда назначены новые судьи-координаторы по взаимодействию со средствами массовой информации.
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Новые судьи-координаторы по взаимодействию со СМИ назначены в Казахстане

Распоряжением председателя Верховного Суда назначены новые судьи-координаторы по взаимодействию со средствами массовой информации.

— Им совместно с отделом коммуникаций поручено обеспечить информированность общества о проводимых в судебной системе преобразованиях, а также профессиональной деятельности судей и работников судов, проведение информационно-разъяснительной работы о судопроизводстве, - говорится в сообщении.

Кроме того, поставлены задачи по обеспечению:

  • доступа СМИ на открытые судебные процессы и доведения до СМИ качественной информации по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании;
  • повышению квалификации судей-координаторов и сотрудников пресс-служб судов;

Как сообщили в Верховном суде, также в их обязанности входит взаимодействия со СМИ с использованием современных коммуникационных инструментов.

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