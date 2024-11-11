Новые судьи-координаторы по взаимодействию со СМИ назначены в Казахстане

Распоряжением председателя Верховного Суда назначены новые судьи-координаторы по взаимодействию со средствами массовой информации.

Распоряжением председателя Верховного Суда назначены новые судьи-координаторы по взаимодействию со средствами массовой информации.

по административному судопроизводству Аслан Тукиев (Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда)

https://www.facebook.com/aslan.tukiyev?mibextid=LQQJ4d

по уголовному судопроизводству Еркеш Маукен (судья Верховного суда)

https://www.facebook.com/p/mauken-erkesh-100032626831811/?mibextid=LQQJ4d

по гражданскому судопроизводству Марина Боровик (судья Верховного суда)

https://www.facebook.com/profile.php?id=61567149705202&mibextid=LQQJ4d

— Им совместно с отделом коммуникаций поручено обеспечить информированность общества о проводимых в судебной системе преобразованиях, а также профессиональной деятельности судей и работников судов, проведение информационно-разъяснительной работы о судопроизводстве, - говорится в сообщении.

Кроме того, поставлены задачи по обеспечению:

доступа СМИ на открытые судебные процессы и доведения до СМИ качественной информации по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании;

повышению квалификации судей-координаторов и сотрудников пресс-служб судов;

Как сообщили в Верховном суде, также в их обязанности входит взаимодействия со СМИ с использованием современных коммуникационных инструментов.