Новые судьи-координаторы по взаимодействию со СМИ назначены в Казахстане

Распоряжением председателя Верховного Суда назначены новые судьи-координаторы по взаимодействию со средствами массовой информации.
- по административному судопроизводству Аслан Тукиев (Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда)
- https://www.facebook.com/aslan.tukiyev?mibextid=LQQJ4d
- по уголовному судопроизводству Еркеш Маукен (судья Верховного суда)
- https://www.facebook.com/p/mauken-erkesh-100032626831811/?mibextid=LQQJ4d
- по гражданскому судопроизводству Марина Боровик (судья Верховного суда)
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61567149705202&mibextid=LQQJ4d
— Им совместно с отделом коммуникаций поручено обеспечить информированность общества о проводимых в судебной системе преобразованиях, а также профессиональной деятельности судей и работников судов, проведение информационно-разъяснительной работы о судопроизводстве, - говорится в сообщении.
Кроме того, поставлены задачи по обеспечению:
- доступа СМИ на открытые судебные процессы и доведения до СМИ качественной информации по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании;
- повышению квалификации судей-координаторов и сотрудников пресс-служб судов;
Как сообщили в Верховном суде, также в их обязанности входит взаимодействия со СМИ с использованием современных коммуникационных инструментов.