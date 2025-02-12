Около 500 квартир планируют купить очередникам в Уральске

В 2024 году 188 человек из очереди на жилье получили квартиры, сообщили в городском акимате. Из них 50 — однокомнатные, 97 — двухкомнатные и 41 — трехкомнатные. В 2025 году в планах купить еще около 500 квартир в новых домах, но это зависит от финансирования. Очередники также могут оформить ипотеку в «Отбасы банке» по низкой ставке и получить жилищный сертификат на сумму до 1,5 миллиона тенге. В микрорайоне Акжайык уже готовы два дома, и все квартиры в них очередники приобрели в ипотеку.

Ранее выпускник детского дома Марат Кызылбасов судился за право получить жилье. Он рассказал, что в 2021 году 19 сирот остались без квартир. Позже 10 получили жилье в 2022 году, а еще 9 человек в конце 2024 года.

Напомним, что с 24 мая 2025 года всех очередников в области переведут в электронную базу «Отбасы банка». По новому закону казахстанцы смогут выкупать арендное жилье и приватизировать единственное аварийное жилье. Люди из социально уязвимых категорий могут получить квартиры из госфонда или взять арендное жилье у местных властей.

Воспользоваться льготным займом могут:

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Мать-героиня» или орденами «Материнская слава» I и II степени.

На оплату первоначального взноса по ипотеке в 2025 году выделено 290 миллионов тенге. Сейчас в области в очереди на жилье стоят 31 877 человек, из них 19 210 — из социально уязвимых слоев населения.