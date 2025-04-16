Осужденный женился в колонии в день Козы Корпеша и Баян Сулу

В учреждении средней безопасности города Семея 52-летний осужденный зарегистрировал брак со своей 51-летней возлюбленной. Регистрацию новобрачных провела сотрудница РАГСа. Мужчина отбывает наказание за изготовление поддельных платежных карточек. Его приговорили в трём годам лишения свободы в 2022 году.

— Наша история началась в 1998 году в Алматы. Мы познакомились на вечеринке, которую устроили наши общие друзья. Скромная девушка сразу запала мне в душу. После знакомства я начал за ней ухаживать. Роман длился ровно столько, сколько продолжалась наша студенческая жизнь. После окончания ВУЗа мы разъехались в разные города, у каждого из нас были семьи, которые вскоре распались. Узнав от знакомых, что моя бывшая любовь в разводе, я нашел ее контакты и позвонил. Она приехала ко мне на свидание, и, поняв, что наши чувства не остыли, мы решили пожениться, несмотря на то, что нам уже за пятьдесят, и встретить старость вместе, — поделился осужденный.

К слову, процедура регистрации брака ничем не отличается от обычной. Единственный нюанс: невеста должна прибыть в учреждение и дать согласие на церемонию бракосочетания в письменном виде. Далее сотрудники подают заявку в местный РАГС, после чего их брак регистрируют в учреждении уголовно-исполнительной системы.