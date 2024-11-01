Рюкзак с наркотиками нашли под капотом авто у жителя Актобе

Во время следствия задержанный показал место в лесу, где обнаружили ещё 25 свёртков с порошком. Так полиция предотвратила продажу более 300 доз синтетических наркотиков.

Полиция и сотрудники ДКНБ остановили автомобиль Mercedes-Benz, где под капотом нашли спортивный рюкзак с пакетом, внутри которого был порошок, обмотанный жёлтой изолентой, 100 zip-пакетов и электронные весы. В МВД РК сообщили, что в пакете находилось психотропное вещество «мефедрон» весом более 119 граммов.

Во время следствия задержанный показал место в лесу, где обнаружили ещё 25 свёртков с порошком. Так полиция предотвратила продажу более 300 доз синтетических наркотиков. Подозреваемый задержан, проводится досудебное расследование.

Напомним, по данным полиции ЗКО, за девять месяцев 2024 года в области выявили 251 наркоправонарушение. Из них 89 случаев связаны со сбытом, хранением в крупном размере, контрабандой и ОПГ. Двух человек задержали за рекламу наркотиков, еще 20 - за выращивание. Всего задержали 127 человек, из которых 37 занимались сбытом. Изъято 93 кг 869 г наркотиков, включая 27 кг 262 г марихуаны, 65 кг 709 г каннабиса, 595 г гашиша и 291 г синтетики.

Ежегодный незаконный оборот наркотиков в Казахстане составляет порядка 20-25 тонн. На учете в Казахстане состоит свыше 18 тысяч наркоманов. По данным правоохранительных органов, за последние годы фиксируется увеличение числа дел, связанных со сбытом наркотиков, среди которых распространены опий, каннабис и синтетические наркотики. Основная часть задержанных - это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.