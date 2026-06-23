Сколько казахстанцев запретили себе играть в азартные игры

Почти полмиллиона человек подали заявки на ограничение от азартных игр через eGov.

Около 464 тысяч граждан Казахстана воспользовались возможностью самоограничения от участия в азартных играх через портал электронного правительства. Такие данные озвучил премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

Специальный цифровой сервис, гарантирующий пользователям полную конфиденциальность данных, заработал весной 2024 года.

- Через eGov.kz запустили сервис самоограничения на участие в азартных играх. По состоянию на 1 июня 2026 года количество поданных заявлений составило 463 829. Из них 48% - 224 793 заявления - остаются активными, - указал премьер.

Глава кабмина также напомнил, что за последние два года в стране серьезно ужесточили контроль над игорным бизнесом. В Казахстане ввели полный запрет на ставки для госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, внесенных в единый реестр должников.

Кроме того, максимальный срок добровольного отказа от игр увеличили до 10 лет, ввели крупные административные штрафы для казино и букмекеров за допуск лиц из черного списка, ограничили рекламу тотализаторов (включая СМС-рассылки) и заблокировали более 55 тысяч нелегальных интернет-казино.