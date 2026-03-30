В области Улытау прошла масштабная "зачистка" в рядах госслужащих.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, сразу 36 сотрудников лишились своих кресел после того, как их уличили в пристрастии к ставкам в букмекерских конторах.

Прокурорская проверка выявила, что чиновники активно испытывали удачу в Olimpbet и 1XBET. Среди любителей азарта оказались не только рядовые специалисты, но и 10 руководителей различных ведомств. Все они продолжали играть вопреки прямому законодательному запрету.

Согласно закону "О противодействии коррупции", госслужащим в Казахстане запрещено участие в азартных играх. Надзорный орган поясняет: долги у букмекеров создают прямые коррупционные риски, так как игрок может попытаться закрыть "минус" за счет служебных полномочий.

Итогом проверки стало увольнение всех 36 фигурантов. В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения этики и антикоррупционных норм остаются на постоянном контроле - совмещать государственную службу с кабинетом букмекера больше не получится.