Синоптики прогнозируют грозовые дожди в одних областях и сохранение сухой, по-летнему теплой погоды в других.

По данным РГП "Казгидромет", во вторник, 31 марта, в Уральске ожидается существенное изменение погоды. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+21°C, ночью составят +5...+7°C. Однако комфортную температуру омрачат дождь и гроза. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 9–14 м/с.

В Атырау сохранится теплая, но дождливая погода. Дневная температура составит +21...+23°C, ночная - около +10...+12°C. Как и в Уральске, здесь прогнозируют грозу. Ветер ночью будет слабым (2–7 м/с), но к полудню порывы юго-восточного ветра достигнут 9–14 м/с.

В Актау сохранится переменная облачность без осадков. Температурный фон будет ровным: днем воздух прогреется до +15...+17°C, ночью ожидается +10...+12°C. Ветер юго-восточный, умеренный - 7–12 м/с.

Самая высокая температура в регионе ожидается в Актобе. Здесь прогнозируют ясную погоду с переменной облачностью без осадков. Днем столбики термометров достигнут отметки +23...+25°C, ночью будет прохладнее - около +6...+8°C. Ветер восточный, скоростью до 12 м/с.