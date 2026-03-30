Злоумышленники начали массово предлагать казахстанцам вложиться в "государственный проект цифрового тенге", обещая быструю прибыль под гарантии регулятора. Как предупреждают в Национальном банке РК, мошенники создают поддельные сайты и личные кабинеты, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей.

Как работает ловушка

Схема строится на агрессивной рекламе в соцсетях. Людям обещают доступ к "эксклюзивному инвестпроекту" с высокой доходностью, прикрываясь логотипами госорганов. На фишинговых сайтах жертв подгоняют фразами об "ограниченном предложении", а в фейковых личных кабинетах даже показывают графики "растущей прибыли", чтобы спровоцировать на повторные переводы.

В реальности цифровой тенге - это лишь форма национальной валюты, такая же, как наличные или безнал на карте. Регулятор подчеркивает: эта валюта не является инструментом для заработка и не предназначена для получения дивидендов.

Нацбанк не звонит и не страхует

Мошенники часто используют аудио- и видеозвонки, представляясь сотрудниками Нацбанка. Важно помнить: работники Нацбанка никогда не звонят физическим лицам, не открывают личные счета и не предлагают услуги по страхованию сбережений. Любое предложение перевести деньги на "безопасный счет" или вложить их в паевой фонд от имени регулятора - стопроцентный фейк.

Правила цифровой гигиены

Чтобы не стать жертвой обмана, достаточно соблюдать три правила. Во-первых, игнорируйте рекламные ссылки с обещаниями легких денег и не устанавливайте приложения для удаленного доступа. Во-вторых, никогда не передавайте третьим лицам SMS-коды и полные реквизиты карт.

Если вы уже перевели деньги или раскрыли свои данные, немедленно блокируйте карты и пишите заявление в полицию. Проверять информацию о любых финансовых новинках стоит только на официальном сайте Нацбанка.