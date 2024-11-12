Кому в Казахстане предложили самые высокие зарплаты в октябре

Самые большие зарплаты ждали соискателей на должности директора по инвестиционным проектам (от 2 миллионов тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 миллиона тенге) и комбайнера (1,2 миллиона тенге).

В министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что в октябре самые высокие зарплаты предлагались главным строителям (в среднем 679 тысяч тенге), главным техническим специалистам (около 565 тысяч тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тысяч тенге).

Самые большие зарплаты ждали соискателей на должности директора по инвестиционным проектам (от 2 миллионов тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 миллиона тенге) и комбайнера (1,2 миллиона тенге).

В ЗКО увеличился спрос на работников в сфере обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования из-за начала отопительного сезона. Также вырос спрос на животноводов и работников по уходу за животными, что особенно важно для подготовки к зимнему периоду в животноводстве.

В октябре на электронной бирже труда было размещено 123,7 тысяч вакансий и 106 тысяч резюме. В сравнении с сентябрем активность поиска работы снизилась: вакансий стало на 9% меньше (на 13 тысяч), а резюме – на 13% меньше (на 16,5 тысячи). Это связано с уменьшением спроса и предложения в сфере образования, вероятно, из-за завершения набора кадров в учебные заведения.