Токаев подписал закон о Халық Кеңесі

Ожидается, что этот орган объединит ранее разрозненные структуры для формирования единого подхода к развитию государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі", передает пресс-служба Акорды.

Создание нового органа стало продолжением курса на масштабную политическую трансформацию страны. Еще 30 июня, в преддверии вступления в силу новой Конституции, глава государства подчеркивал, что Халық Кеңесі станет первой в истории республики диалоговой площадкой конституционного уровня. Ожидается, что этот орган объединит ранее разрозненные структуры для формирования единого подхода к развитию государства.

- Разрозненные ранее структуры объединятся в высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики, - заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Важно отметить, что формирование новых институтов власти происходит на фоне начала действия обновленной Конституции, которая вступила в силу 1 июля после успешного проведения республиканского референдума.

Параллельно с этим президент закрепил юридические шаги по обновлению представительных органов: глава государства подписал указ о назначении выборов в Курултай. Голосование назначено на 23 августа. В настоящее время Центральная избирательная комиссия уже утвердила график подготовки к выборам, а президент ранее обозначил ключевые требования к кандидатам и приоритетные задачи, которые будут стоять перед будущим составом Курултая.