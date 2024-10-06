Участница олимпиады в Париже по гребле на каноэ Мария Бровкова приняла участие в референдуме. Известная казахстанская спортсменка проголосовала в своем родном селе.

Для 19-летней Марии Бровковой это ее первый референдум. Девушка осознает значимость участия каждого казахстанца, поэтому в это воскресенье голосовать отправилась вместе с семьей.

- Я думаю, что на голосование нужно ходить, чтобы высказать свою точку зрения на жизнь, ради благополучия нашей страны. Голос каждого гражданина важен, и особенно мнение молодежи, — поделилась спортсменка.

Известная казахстанская каноистка настоящая звезда в родном селе. Голосуя на участке в Круглозерновской средней школе, она сразу стала центром внимания всех присутствующих. Односельчане фотографировались с спортсменкой, жали руку и высказывали свои пожелания.

Напомним, Мария Бровкова представляла Казахстан на летних Олимпийских играх в Париже в гребле на каноэ. Чемпионке мира и двукратному призеру летних Азиатских игр тогда не хватило менее одной секунды преимущества, чтобы пройти в полуфинал.