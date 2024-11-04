Учителя пожаловались на буллинг со стороны директора школы в Атырау

Более сорока учителей старейшей атырауской школы №8 им. У. Атамбаева отказываются работать под руководством недавно назначенного директора. Отдел управления образования получил от учителей обращение с просьбой отозвать с должности Алию Ибраеву. Письмо с требованием отставки директора, уже второе по счету, подписали также несколько десятков родителей

Более сорока учителей старейшей атырауской школы №8 им. У. Атамбаева отказываются работать под руководством недавно назначенного директора. Отдел управления образования получил от учителей обращение с просьбой отозвать с должности Алию Ибраеву. Письмо с требованием отставки директора, уже второе по счету, подписали также несколько десятков родителей, передает Azh.kz.

Со слов педагогов, Алия Ибраева, заступившая на должность директора школы 1 февраля, систематически нарушает нормы педагогической этики, трудового законодательства и требования Закона Республики Казахстан «О статусе педагога». Учителя рассказали, что директор переходит на личности, унижает их человеческое достоинство и не уважает их труд. Все это зачастую происходит на глазах учеников.

— Для того чтобы вы понимали, что мы подразумеваем под переходом на личности, вот несколько её фраз, которыми она апеллирует чаще всего: «вы бестолочи неграмотные», «арамтамақ», «пошли вон», «я вам всем устрою», «вы меня на коленях будете умолять» … и это самые мягкие выражения, которые мы можем озвучить, потому как статус педагога просто не позволяет нам повторять ею сказанное, - говорит одна из учителей школы №8.

Педагоги говорят, что Ибраева вовсе не заинтересована в учебном процессе. Она постоянно вызывает учителей с уроков. Более того, учителя заявили, что директор потребовала «ликвидировать» детей со слабой успеваемостью, чтобы они не портили рейтинг школы.

Кроме этого, собравшиеся негодуют, что во время летних каникул, а также в период отпусков директор Ибраева привлекает учителей на тяжелые работы в школе. Когда учителя стали отказываться, в их адрес посыпались угрозы, что они не смогут сдать аттестацию или будут уволены.

- Вообще на любое выражение недовольства она часто говорит, что если мы не будем работать на её условиях, то можем написать заявление на увольнение. Работать в таких условиях, когда не ценят, не уважают, очень сложно. А ведь многие из нас в свое время сами учились в стенах этой школы и снова вернулись сюда в качестве учителей. За все эти годы у нас образовался довольно слаженный и дружный коллектив. Ранее мы никогда не ссорились с руководителями. Но здесь совершенно другая ситуация - терпеть такое мы не намерены, - утверждают они.

Учителя также пожаловались, что директор запрещает им совмещать работу в других школах, не разрешает бухгалтеру выдавать квитанции о зарплате до тех пор, пока учитель не напишет запрос на её имя. Со времен вступления в должность Алии Ибраевой педагоги вынуждены писать тонны объяснительных по поводу и без. Учителя также пожаловались на странное новшество, которое задевает их человеческое достоинство.

- В расписании, которое было вывешено в фойе, напротив того или иного предмета обычно стоит ФИО учителя. Но теперь все изменилось, вместо имен нам присвоены номера. Первое время ученики путались, думая, что это номер кабинета. Нам было стыдно признаться, что это наши порядковые номера, - говорит учительница, - к слову, у директора самая «почетная» цифра - единица.

Коллектив отметил, что больше всего от нападок директора страдают именно молодые учителя. Одна из самых смелых, которая не побоялась назвать свою фамилию - это учитель истории Наркез Сансызбай. Именно с ее ЭЦП отправлялись письма с жалобами на директора, подписанные всеми преподавателями. В горОО она значится как «заявительница», а для директора, со слов учителя, она является одной из самых «нелюбимых» в коллективе.

- Меня она оскорбила самым, я бы сказала, похабным способом. Она предложила учителям физкультуры, а они мужчины, к слову, сводить меня в кафе вечером. По ее мнению, мужское внимание сделало бы меня добрее и сговорчивей с руководителем. С тех пор как я заметила несправедливость и грубость по отношению ко мне и моим коллегам, я стала записывать аудио и видео на всех собраниях с участием директора. У меня хранится много фактов её неэтичного поведения, я собирала подписи учителей и поэтому именно я являюсь персоной нон-грата, - говорит 23-летняя Наркез Сансызбай.

«Мама, я баран?»

Как уже упоминалось, в горОО были направлены два письма от имени родителей учеников школы №8: одно было написано в апреле, а второе в последних числах октября. Оказалось, они также недовольны поведением нового директора.

Каждый родитель, помимо жалоб на грубость директора, в личном разговоре с корреспондентом упоминал событие, произошедшее 27 сентября. Тогда в школе прошло мероприятие ко Дню здоровья, в котором участвовали весь педсостав, ученики и их родители.

- Я не знаю сути разговора директора с одной из учительниц младших классов, но её выкрик «Пошла вон!» прозвучал как выстрел. Все обернулись - и дети, и педагоги, и родители. А малыши, окружавшие учителя, которому было это адресовано, явно были напуганы. Это было ужасно и странно наблюдать, что вот так, во всеуслышание, оскорбляют человека. В тот день мы также имели возможность видеть, как директор относится к нашим детям. Возле школы, в присутствии родителей, директор Ибраева. кричала на учеников: «Что вы стоите, как бараны с выпученными глазами, вечно голодные, необразованные, невоспитанные, что вы тут встали, идите все на своё место!». Уже вечером мой ребенок спросил: «Мама, это нормально, когда меня называют бараном?», - рассказали родители.

Отметим, что в апреле этого года Алия Ибраева уже получила устное замечание от руководителя отдела образования. Однако люди возмущены тем, что с началом нового учебного года конфликтные ситуации с родителями, некорректное и хамское поведение Ибраевой продолжились.

– Мы выражаем полную поддержку учителям и требуем увольнения Ибраевой не только с поста директора, но и из СШ №8 в целом, - пишут родители.

Сама Ибраева утверждает, что это она стала жертвой буллинга. Оказалось, что в момент вступления Ибраевой в должность школа почти сразу же закрылась на капитальный ремонт. Учеников учебного заведения временно распределили по соседним школам, где они и продолжают учиться до сих пор несмотря на то, что сроки капремонта вышли еще в середине октября. Со слов директора, на ее плечи легла нагрузка не только по организации обучения, но и обязанность по контролю работы подрядчиков.

- По моей личной инициативе в школе будут оборудованы некоторые кабинеты, которые не вошли в ПСД. Например, душевые для учеников, музей школы, лаборатория для уроков химии, просторная библиотека, раковины в каждом кабинете и прочие важные мелочи для удобства учеников и учителей. Когда я пришла, школа была в долгах, и мне пришлось решать многие вопросы по их погашению. Существовали проблемы с недостающими часами для учителей. В момент моего вступления в должность 34 учителя совмещали преподавание в других школах. Однако мне удалось разделить нагрузку, чтобы каждый учитель получил недостающие часы и не искал их в других школах, - говорит она.

Со слов Ибраевой, первый конфликт с родителями и, отчасти, с учителями произошел в первую неделю её правления в феврале 2024 года.

- Встал вопрос о переходе школы на шестидневное обучение в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Но еще на этапе совещания о целесообразности введения шестидневки информация была донесена родителям в нарушение всех правил педагогической этики. Сделала это учитель. Не успели мы с горОО принять решение, как тут же был собран актив из 40 родителей, которые буквально ворвались в кабинет и стали на меня кричать, что они не согласны. С того момента меня не оставляют в покое, пишут письма, жалуются по разным поводам. Я - жертва буллинга со стороны объединившихся против меня учителей и родителей. Я пытаюсь быть максимально открытой и дружелюбной. В первый день своей работы я открыла три чата: с учителями, с родителями казахоязычных и русскоязычных детей. Каждый может что-то спросить и получить ответы. Я избавила учителей от дежурства, чтобы они не отвлекались от учебного процесса. Я провожу коучинги. Мы вместе учимся, а моя настойчивость в повышении квалификации воспринимается в штыки. Разве это плохо? В прошлый раз по заявлению учителей создавалась комиссия, и этот конфликт были исчерпан полным примирением сторон. С моей стороны прозвучали извинения. Мы даже обнялись. Какой смысл затевать это снова? Я не позволяла ни одного оскорбительного слова после того инцидента. Если у них есть доказательства, то мы можем встретиться в суде, потому как порочить свои честь и достоинство не позволю. Более того, это они переходят на личности. Возможно, им не нравятся мои требования как руководителя. Некоторое время у них вообще его не было, - утверждает Ибраева.

В городском отделе образования сообщили, что директор школы действительно нарушила этические нормы. На днях будет создана комиссия, которая займется изучением обстоятельств конфликта. Именно комиссия решит, последуют ли дисциплинарные меры в отношении директора.