Уровень воды продолжает подниматься в Уральске

За прошедшие сутки Урал поднялся на 19 сантиметров, и на утро 27 марта уровень воды составил в реке 336 сантиметров при опасной отметке в 850 сантиметров.

По данным РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки Урал поднялся на 19 сантиметров, и на утро 27 марта уровень воды составил в реке 336 сантиметров при опасной отметке в 850 сантиметров. Всего за период подъема воды в реке на гидропосту Уральска прибавилось на 177 сантиметров. Также отмечается повышение Урала и на гидропосту в Январцево на 22 сантиметра за прошедшие сутки и на гидропосту в посёлке Жарсуат на 39 сантиметров. На этих двух гидропостах отмечается ледоход.

Максимальное количество воды прибавилось за прошедшие сутки в реке Чаган на гидропосту Мичуринское. Вода понялась на 27 сантиметров, сейчас уровень составляет 430 сантиметров при опасном 1100 сантиметров. Всего за время подъёма воды в реке прибавилось на 260 сантиметров.

В остальных мелких реках наблюдается незначительный спад воды. Лёд тает на месте на реке Быковка в посёлке Курмангазы.