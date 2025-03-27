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Социум

Уровень воды продолжает подниматься в Уральске

За прошедшие сутки Урал поднялся на 19 сантиметров, и на утро 27 марта уровень воды составил в реке 336 сантиметров при опасной отметке в 850 сантиметров.
Кристина Кобина
Уровень воды продолжает подниматься в Уральске

По данным РГП «Казгидромет», за прошедшие сутки Урал поднялся на 19 сантиметров, и на утро 27 марта уровень воды составил в реке 336 сантиметров при опасной отметке в 850 сантиметров. Всего за период подъема воды в реке на гидропосту Уральска прибавилось на 177 сантиметров. Также отмечается повышение Урала и на гидропосту в Январцево на 22 сантиметра за прошедшие сутки и на гидропосту в посёлке Жарсуат на 39 сантиметров. На этих двух гидропостах отмечается ледоход.

Максимальное количество воды прибавилось за прошедшие сутки в реке Чаган на гидропосту Мичуринское. Вода понялась на 27 сантиметров, сейчас уровень составляет 430 сантиметров при опасном 1100 сантиметров. Всего за время подъёма воды в реке прибавилось на 260 сантиметров. 

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В остальных мелких реках наблюдается незначительный спад воды. Лёд тает на месте на реке Быковка в посёлке Курмангазы. 

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