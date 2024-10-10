Число наркопреступлений с участием подростков выросло в Бурлинском районе ЗКО

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за 9 месяцев 2024 года в Бурлинском районе было выявлено 28 нарушений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7 преступлений больше по сравнению с 2023 годом. Среди задержанных за сбыт синтетических наркотиков в прошлом году оказался один несовершеннолетний, у которого было изъято 20,04 грамма наркотических веществ. В феврале 2024 года в городе Аксай Бурлинского района был задержан несовершеннолетний за сбыт синтетических наркотиков через закладки.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за 9 месяцев текущего года в Бурлинском районе было выявлено 28 нарушений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7 преступлений больше по сравнению с 2023 годом. Среди задержанных за сбыт синтетических наркотиков один оказался несовершеннолетним, у него изъяли 20,04 грамма наркотических веществ.

— Чаще всего у задержанных находят наркотические вещества растительного происхождения, такие как марихуана, гашиш и каннабис. На втором месте по распространённости находятся синтетические наркотики. Работа по выявлению преступных групп и подпольных нарколабораторий ведется постоянно. Проверяют хозяйственные постройки, фермы и иностранных граждан, живущих в районе, но пока такие объекты не обнаружены. В рамках операции «Карасора-2024» вместе с лесной охраной и пограничной службой КНБ РК проводятся поиски плантаций наркосодержащих растений. Также проверяют места, где могут быть спрятаны наркотики, и проводят рейды для задержания сбытчиков и потребителей. Параллельно выясняют каналы наркотрафика в регион и ищут возможные нарколаборатории. Вместе с сотрудниками КСК, ОСИ и гаражных кооперативов выявляют и закрашивают граффити с QR-кодами и ссылками на наркосайты, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для школьников и студентов регулярно организуют уроки и воспитательные мероприятия о вреде наркотиков. На родительских собраниях разъясняется ответственность родителей за воспитание и контроль за своими детьми.