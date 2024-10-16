Штрафы по микрокредитам могут запретить в Казахстане

Кроме того, планируется уменьшить ежемесячные платежи по займам на 50% и больше. Штрафы за досрочное погашение банковских займов отменят. По микрокредитам запретят любые штрафы, кроме случаев невозврата. Комиссия страховых агентов по займам и микрокредитам будет ограничена 10%.

Депутаты предлагают новые меры, чтобы защитить права людей, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Для таких граждан будут обязательны отсрочки по займам и микрокредитам на три месяца, сообщили в парламенте. Также банки и кредитные организации должны сделать свои услуги более доступными для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, планируется уменьшить ежемесячные платежи по займам на 50% и больше. Штрафы за досрочное погашение банковских займов отменят. По микрокредитам запретят любые штрафы, кроме случаев невозврата. Комиссия страховых агентов по займам и микрокредитам будет ограничена 10%.