В Казахстане стало больше детских садов, но меньше мини-центров

По данным Бюро национальной статистики РК, за 5 лет (с 2019 по 2023 год) количество детских садов и других дошкольных учреждений в Казахстане выросло на 763 – это на 7,2% больше. Если в 2019 году их было 10 583, то в 2023-м стало 11 346. Сейчас из всех дошкольных учреждений 5 791 – государственные, а 5 555 – частные. За эти годы частных садиков стало больше на 29,2%, а вот госучреждений, наоборот, стало меньше на 7,9%.

За этот период значительно выросло число детских садов – их стало больше на 1 643. В 2019 году было 6 633 сада, а к 2023 году – уже 8 276. Соответственно, увеличилось и количество мест для детей – на 22,9%. А вот мини-центров стало меньше – их число сократилось на 880. В 2019 году их было 3 950, а к 2023-му осталось 3 070. В 2023 году в детские сады и другие дошкольные учреждения ходило 984,9 тысяч детей.