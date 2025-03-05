Видео с падением глыбы льда на мать с ребёнком прокомментировали полицейские Уральска

В мессенджерах распространяется видео с камер наблюдения: женщина с ребёнком на руках идёт вдоль дома, и внезапно на них с крыши падает глыба льда. Малыш выпадает из рук, ударяется об асфальт и начинает плакать. Мама же остаётся без движения. В рассылке утверждают, что это произошло в Уральске, из-за чего местные жители начали волноваться за пострадавших.

Однако в полиции ЗКО сообщили, что инцидент не связан с Западным Казахстаном. Позже выяснилось, что трагедия случилась 3 марта в Махачкале, Дагестан. Как пишет dag.aif.ru, ледяной козырёк обрушился на женщину с младенцем.

К счастью, ребёнок почти не пострадал – у него только мелкие царапины. Маму госпитализировали. Врачи диагностировали у неё эпидуральную гематому, травму головного мозга и лёгкий перелом черепа. Сейчас её состояние стабильное, но она остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Полицейские напомнили, что в Уголовном кодексе Казахстана есть статья 274 — «Распространение заведомо ложной информации». За это можно получить штраф до 1000 месячных расчетных показателей (МРП), обязательные работы до 400 часов или ограничение свободы на срок до года.