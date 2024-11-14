«Вонь невозможная»: микрорайон в Уральске затопило отходами

В микрорайоне Самал-1 в Уральске жители столкнулись с серьезной проблемой: дворы заливает зловонная жижа. Когда-то здесь был дачный массив, но теперь многие люди имеют городскую прописку и живут постоянно. К сожалению, городская канализация, которая переполняется и выходит наружу, делает их жизнь невыносимой.

В микрорайоне Самал-1 в Уральске жители столкнулись с серьезной проблемой: дворы заливает зловонная жижа, передает КТК.

Когда-то здесь был дачный массив, но теперь многие люди имеют городскую прописку и живут постоянно. К сожалению, городская канализация, которая переполняется и выходит наружу, делает их жизнь невыносимой.

– Видите сами, сколько там уже во дворе мочи! Соседи к дому подъехать не могут, все уже затоплено фекалиями. Запах стоит невозможный. Кто приедет, допустим, в гости, он сразу забегает, нос затыкает: «Что за запах?» Ну вот так. Объясняем, что такая ситуация. Два года вот такое уже продолжается, - рассказывают местные жители.

По их словам, они обращались в разные инстанции, но в ответ получают только формальные отписки. Проблему никто так и не стал решать. Местные жители называют происходящее настоящей экологической катастрофой и опасаются, что это может привести к вспышке опасных заболеваний.

– Многие используют колодцы для питья, качают воду. Это отравление почвы, грунтовых вод, короче, это все вытекающие последствия. И никто вообще, грубо говоря, даже не чешется! Трасса на правительственную резиденцию. Я не верю, что никто не чувствовал запаха все лето. Не верю, просто не верю, - делятся жители.

Даже сейчас, когда на улице мороз, в районе стоит сильный запах. Из колодцев городского коллектора, проходящего поблизости, продолжает течь ручей. Местные жители с сожалением отмечают, что вся растительность может погибнуть, так как сточные воды содержат не только мочу и фекалии, но и различные химикаты.

Некоторые поняли, что оставаться здесь опасно. Зеленый цвет воды ясно указывает на загрязнение. Плодовые и ягодные насаждения погибают, и многие дачники уже были вынуждены покинуть свои участки. Люди говорят, что они обескуражены равнодушием чиновников и коммунальщиков. Они уже сообщили об этом в акимат, горводоканал и даже министерство экологии, но там посоветовали решать проблему на местном уровне.

– Мы боимся того, что опять все это заволокитится. Потому что это бедствие не одного дня! Здесь эта вонь невозможная. Мы живем чуть дальше, и то мы ощущаем этот запах, особенно летом, когда жара. Комары, все эти насекомые, все же отсюда собирается. А вонь, конечно, несусветная! Что там говорить, люди страдают из-за этого, - негодуют жители.

Похоже, что страдания продолжатся. В «Батыс су арнасы» объяснили переливы стоков через колодцы частыми засорами канализации, а также тем, что ближайшая насосная станция находится в аварийном состоянии. Коллектор начнёт работать нормально только после завершения реконструкции.

— Ну, пока ждем реализации проекта. В этом году только вот в конце года начата реконструкция. Этот объект переходящий. В следующем году ожидаем завершения строительства, реконструкции. И надеемся, что этой проблемы в дальнейшем не будет после реализации данного проекта, - прокомментировал ситуацию главный инженер ТОО «Батыс су арнасы» Аян Ильясов.

Тем временем, на происходящее отреагировали в прокуратуре - обращение жителей снова перенаправили в акимат, департамент экологии и СЭС, пообещав взять все под свой контроль.