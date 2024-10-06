В Западно-Казахстанской области референдум по строительству АЭС проходит с соблюдением законности. Об это сообщили в областной территориальной комиссии. Серьезных нарушений к этому часу не было зарегистрировано. Тем временем граждане продолжают голосовать, свой выбор сделали уже 36,67% голосующих.

За ходом референдума в ЗКО наблюдает 20 организаций. Среди них больше всего участков охватили Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» и партии «Аманат». Общее число аккредитованных наблюдателей в регионе достигло около 2000 человек.

В целом, на данный никаких нарушений не зарегистрировано, сообщений о нарушениях в ходе голосования на референдуме не поступало. Процесс проходит спокойно и с соблюдением требований действующего законодательства.

- Члены участковых комиссий референдума должны реагировать на сообщения о нарушениях и сразу устранять их. По данным наших наблюдателей, со стороны членов участковых комиссий нарушений не зафиксировано, — говорит Асхат Окшебаев директор филиала РОО «Дауыс».

Тем временем, люди продолжают идти на участки референдума. А у тех, кто еще не сделал свой выбор, есть возможность исполнить гражданский долг до 20:00.

По данным ЦИК, в ЗКО на 12:00 явка по области составила 36,67%.

Участковые комиссии сообщают, что поток граждан не утихает, поэтому информация постоянно обновляется. О предварительных итогах референдума станет известно в понедельник 7 октября.