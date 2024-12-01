Жительница ЗКО через суд восстановилась в должности и добилась компенсации

Женщина обратилась в суд с требованием признать незаконным ее увольнение, произошедшее из-за якобы непрохождения испытательного срока. По ее словам, неудовлетворительный результат испытания должен подтверждаться объективными данными, связанными с квалификацией работника, однако таких доказательств представлено не было.

Бурлинский районный суд рассмотрел дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Женщина обратилась в суд с требованием признать незаконным ее увольнение, произошедшее из-за якобы непрохождения испытательного срока. По ее словам, неудовлетворительный результат испытания должен подтверждаться объективными данными, связанными с квалификацией работника, однако таких доказательств представлено не было.

Суд выяснил, что работодатель нарушил нормы трудового законодательства. В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Трудового кодекса, увольнение по результатам испытательного срока возможно только при наличии письменных доказательств, подтверждающих, что работник не соответствует поручаемой работе из-за низкой квалификации. Кроме того, выяснилось, что работодатель не ознакомил сотрудника с должностной инструкцией и правилами безопасности.

Суд признал увольнение незаконным, восстановил женщину в прежней должности, обязал выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию за моральный вред. Суд подчеркнул, что незаконное увольнение и задержка выплат нарушают конституционные права работника.