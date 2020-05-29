На 28 мая количество заболевших ковидом составило 544 человека в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 пациентов с COVID-19 перевели из инфекционного в карантинный стационар в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе ЗКО, всего по республике было зарегистрировано 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 3,7%), из них в Западно-Казахстанской области - 51 (10,3%). - Всего в стране подтверждено 9 932 случаев, из них в ЗКО 544 случая, - отметили в оперативном штабе ЗКО. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.