для ребёнка-инвалида первой группы – 1,92 прожиточного минимума или 65 860 тенге (рост на 17 837 тенге от действующего размера пособия детям до 16 лет);

для ребёнка-инвалида второй группы – 1,59 ПМ или 54 541 тенге (рост на 6 518 тенге от действующего размера пособия детям до 16 лет);

для ребёнка-инвалида третьей группы – 1,4 ПМ или 48 023 тенге (рост на 6 860 тенге от действующего размера пособия по инвалидности детям инвалидам третьей группы от 16 до 18 лет).

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане планируют пересмотреть размеры государственных социальных пособий по инвалидности для детей с 2021 года, сообщается в концепции к проекту поправок по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан. В настоящее время в Казахстане проживают более 92 тысяч детей-инвалидов, в том числе 29,7 тысячи детей-инвалидов до семи лет, 53,8 тысячи – от семи до 16 лет, 9,1 тысячи – от 16 до 18 лет. Предлагается распределение детей-инвалидов от семи до 16 лет по степени тяжести нарушений функций организма, с установлением категорий инвалидности по аналогии с категориями инвалидности у детей от 16 до 18 лет. Анализ показал, что из 53,8 тысяч детей-инвалидов от семи до 16 лет, дети-инвалиды со значительно выраженными нарушениями составляют 12,8%, с выраженными нарушениями 39,7% и с умеренными – 47,5%. - Распределение детей по группам инвалидности позволит дифференцировать оказываемую социальную реабилитацию и помощь путём пересмотра размеров пособий по инвалидности детям-инвалидам в зависимости от степени функционирования и тяжести нарушений функций организма, – говорится в концепции. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 2021 года предлагается определить следующим образом:Дополнительные расходы из республиканского бюджета на выплату пособий на 2021-2023 годы составят 11,97 млрд тенге. Аналогичный подход предлагается применить и к повышению размеров специального государственного пособия (дополнительные расходы из республиканского бюджета на 2021-2023 годы составят 1,3 млн тенге). Размер пособия для воспитывающего ребёнка-инвалида предлагается оставить без изменений. Нововведение позволит улучшить положение более 30 тысяч семей, воспитывающих детей инвалидов, говорится в концепции.