На страницев социальной сети Instagram опубликовали пост, в котром говорится, что на крыше многоэтажки ходят дети. – Двое мальчиков и одна девочка примерно двух лет играют на крыше дома №83/2 по улице Монкеулы. Как родители могут оставлять без присмотра своих же детей? Слава Богу, их спустили, - говорит голос за кадром. Среди пользователей социальной сети пост вызвал бурное обсуждение. Некоторые искренне переживали за детей и возмущались беспечности родителей. – Ну неужели родители совсем не беспокоятся и не смотрят за своими детьми? Ведь дети - самое дорогое, что у нас есть, или ждут когда что-нибудь случится, а потом локти кусать будут, - пишет russ_ylia_russ95. – Автор, а почему вы спокойно сидите, чай пьете и снимаете? Почему не выбежали, не позвали на помощь? Может, кроме вас их никто не видит? Не дай Аллах, конечно, но а вдруг они упали бы с крыши. А вы также сидели бы и снимали бы дальше? Хорошо, что кто-то бдительнее вас, увидел и помог им, - пишет пользователь aselkhairshakova. Некоторые комментаторы отметили, что ничего страшного в этом не видят. – Мы тоже в детстве так играли и бегали на крыше девятиэтажки и ничего, живы же, - отметил рycckoe.yxo. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что публикацию уже успели изучить полицейские. – Информация немедленно была передана участковым инспекторам. Они выехали на место, нашли детей, провели профилактическую беседу с детьми и их родителями. С председателями КСК тоже мы встречались, сказали, чтобы все люки на крышу были закрыты. Просим родителей внимательно следить за детьми и обеспечивать их безопасность, - сообщили в полиции. FtVMQZ4sMC4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.