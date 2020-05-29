Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что 25 мая возле букмекерской конторы по улице Прохорова в г.Актобе неизвестный под предлогом обмена денег забрал 10 тысяч тенге, принадлежащих актюбинцу 1958 года рождения. - Еще один факт мошенничества произошел 26 мая. Неизвестный под предлогом покупки дивана через приложение OLX, обманным путем завладел персональными данными и номерами банковского депозита актюбинки 1963 года рождения. В результате получения персональных данных мошенник снял с депозита 960 тысяч тенге. По факту мошенничества начато досудебное расследование по статье 190 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.