В пресс-службе департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что на автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб у жителей Шымкента не было. Согласно алгоритму, была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, они госпитализированы в карантинный стационар. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 10 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У 12 человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью, - рассказали в пресс-службе ККБТУ. Также 27 пациентов с коронавирусной инфекцией являются жителями Западно-Казахстанской области. Они работали на месторождении Тенгиз в Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона они были госпитализированы в карантинный стационар и у них взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, сейчас они перегоспитализированы в инфекционный стационар. Стоит отметить, что 28 мая в ЗКО зарегистрирован 51 заразившийся коронавирусной инфекцией. Всего на 28 мая в области выявлено 544 человек с инфекцией COVID-19.