Два пациента с коронавирусной инфекцией являются жителями города Шымкент, они приехали из Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что на автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб у жителей Шымкента не было. Согласно алгоритму, была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, они госпитализированы в карантинный стационар. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 10 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У 12 человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью, - рассказали в пресс-службе ККБТУ. Также 27 пациентов с коронавирусной инфекцией являются жителями Западно-Казахстанской области. Они работали на месторождении Тенгиз в Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона они были госпитализированы в карантинный стационар и у них взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, сейчас они перегоспитализированы в инфекционный стационар. Стоит отметить, что 28 мая в ЗКО зарегистрирован 51 заразившийся коронавирусной инфекцией. Всего на 28 мая в области выявлено 544 человек с инфекцией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.