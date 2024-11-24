8 детей утонули с начала этого года в Атырау

С начала этого года, несмотря на ежедневную работу, на водных объектах области погибли 13 человек, в том числе восемь детей. За этот период в прошлом году погибли 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Удалось спасти десять человек.

В этом году на жителей Атырау за нарушение правил безопасности на воде наложили штрафы на общую сумму 3,5 миллиона тенге, сообщил старший офицер управления гражданской защиты ДЧС Атырауской области Ардак Утенов. По его словам в области на нарушителей правил безопасности на воде оформлено 492 протокола.

— На территории области есть 70 опасных участков, где купание запрещено. Для предупреждения населения в указанных местах установлены 266 запрещающих знаков и 12 информационных стендов. При толщине льда менее 25 сантиметров запрещена рыбалка на льду и ходьба по нему, — пояснил спикер.

Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности на воде.