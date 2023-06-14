Дети утонули в реке Урал, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что вечером 13 июня поступила информация о том, что двое подростков утонули в реке Урал в посёлке Геолог. Спасатели немедленно приступили к поискам.

Выяснилось, что мальчики 16 и 15 лет утонули во время купания в необорудованном месте. Они приходились друг другу двоюродными братьями. Поиски подростков продолжаются.

