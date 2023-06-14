Преступление произошло в посёлке Глубокое, передаёт Zakon.kz.
По словам местных жителей, подозреваемый днём 13 июня надругался над девочкой, а после попытался скрыться, направившись в посёлок Кожохово. Местные жители стали активно распространять информацию по социальным сетям. Тогда же на въездах в населённые пункты был выставлен полицейский патруль.
— По данному факту лицо, совершившее уголовное правонарушение, задержано и водворено в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках досудебного расследования. Назначены судебные экспертизы, – сообщили в департаменте полиции ВКО.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
