Преступление произошло в посёлке Глубокое, передаёт Zakon.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

По словам местных жителей, подозреваемый днём 13 июня надругался над девочкой, а после попытался скрыться, направившись в посёлок Кожохово. Местные жители стали активно распространять информацию по социальным сетям. Тогда же на въездах в населённые пункты был выставлен полицейский патруль.

— По данному факту лицо, совершившее уголовное правонарушение, задержано и водворено в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках досудебного расследования. Назначены судебные экспертизы, – сообщили в департаменте полиции ВКО.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

