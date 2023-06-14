Несмотря на это, борт вылетел по расписанию.

дымящегося самолёта появилось в сети. Инцидент произошёл 14 июня в аэропорту Алматы во время технической подготовки борта к рейсу Алматы — Астана.

— На воздушном судне Airbus 321 произошло задымление в связи с попаданием паров масла на горячую часть вспомогательной силовой установки. Возгорания не было. Самолёт вылетел по расписанию в 12:55, — сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

В комитете гражданской авиации подтвердили, что возгорания не было, аэропорт работает в штатном режиме.

