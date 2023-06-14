Воду отключили из-за аварии на водопроводе.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с аварией на водопроводе на улице Гринько временно прекращается водоснабжение абонентов по адресу:

частный сектор улицы Гринько, Владимирская, Ипподромная (Қазығұрт), Отаралы Буркытов (Самарская), Гүлзар, Солнечная (Күншуақ ), Талдысайская, Кажыгали Муханбеткалиулы (Лбищенская), Узеньская, Алгабас.

Воды не будет у 200 абонентов. Ориентировочное время отключения: с 11:00 до 20:00 14 июня.

