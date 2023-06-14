Полиция и солдаты блокировали один из микрорайонов Атырау

13 февраля. По словам очевидцев, жителей микрорайона Болашак, полиция и солдаты оцепили небольшой участок нового микрорайона (вдоль трассы к международному аэропорту Атырау).

- Полицейские оцепили территорию микрорайона Болашак. Это было сегодня вечером. Говорят, что обнаружили взрывное устройство, - сказал один из очевидцев.

Официальных подтверждений этому нет. По данным руководителя пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназиры МУХТАРОВОЙ «..правоохранительные органы проводят рейдовые мероприятия».

Сакен ОМАРОВ