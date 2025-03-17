Атырауский НПЗ хотят передать в частные руки

В Казахстане рассматривают возможность частично продать Атырауский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, передает Tengrinews.kz.

На встрече с журналистами в Мажилисе Ахметов рассказал, что агентство предложило передать в частные руки 50% госдоли в этих заводах.

— Да, в рамках анализа Агентство по защите и развитию конкуренции, как рабочий уровень национального офиса, предложило приватизацию данных активов. Было предварительное обсуждение, и предварительно согласились с данным предложением о передаче 50 процентов доли госучастия в этих активах, — заявил Ахметов.

Он также отметил, что у Шымкентского НПЗ уже есть частный инвестор, которому принадлежит 50% предприятия. Это, по его словам, улучшило управление заводом.

— Мы видим примеры успешной работы Шымкентского НПЗ. 50 процентов доли принадлежит частнику. И самое главное, что там частная форма управления – то есть там нет должностных лиц со стороны государства. Есть частная форма управления - в разы ниже количество аварий, технологических сбоев и, соответственно, меньше даже объем ремонтных работ. То есть мы видим более эффективное управление со стороны частного лица, — пояснил Рустам Ахметов.

Напомним, что в 2024 году в отношении руководства Атырауского нефтеперерабатывающего завода началось расследование. По данным следствия, в 2022-2023 годах тогда еще директор Мурат Досмуратов заключил договор на ремонт оборудования на 1,9 млрд тенге, хотя действовала гарантия поставщика. Позже появились слухи, что генерального директора Галымжана Жусанбаева также подозревают в коррупции. В пресс-службе завода эту информацию назвали спекуляцией, которая вредит репутации компании.