Из личного дела: Жангазиев Жарас Султангазиевич, 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей.

Жарас Жангазиев 25 мая в 05.26 водитель BMW 1992 года рождения в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Сообщается, что сержант полиции Дастан Абдыканов скончался в больнице, не приходя в сознание. - Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы 1994 года рождения, уроженец Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, которой всего месяц. Руководство и личный состав Департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям, - говорится в сообщении ДП Алматы. Один из полицейских, 42-летний старший лейтенант Жарас Жангазиев, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование. Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким полицейских, погибших при исполнении обязанностей. В акимате сообщили, что их семьям будет оказана всесторонняя поддержка. - Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, несших службу на блокпосту и погибших вследствие ДТП, - написал Бакытжан Сагинтаев в Twitter. Ранее корреспондент издания в прямом эфире показал ситуацию с пробками на блокпосту номер 4, на котором произошла авария. Люди стоят здесь в очереди по 4-5 часов.Дастан Абдыканов