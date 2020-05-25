Департамент полиции ЗКО засекретил информацию о нападении на своих сотрудников
Корреспонденты "МГ" пытались выяснить как распространилось спецсообщение о нападении на полицейских и является ли оно фейковым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нападение на сотрудников полиции произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги Бурлин - Уральск. В пресс-службе департамента полиции ЗКО озвучили подробности произошедшего.
- Инспекторами областного батальона патрульной полиции вблизи поселка Бурлин была остановлена автомашина KIA Sorento с госномерами РФ. Водитель авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее он все же остановился. После чего из машины вышли 8 пьяных человек. На требования сотрудников БПП ДП ЗКО оставаться на местах, они напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. Был объявлен план "Перехват", в результате которого по горячим следам установлены и задержаны все подозреваемые лица, - пояснили в ведомстве.
Однако в спецсообщении, которое распространилось в мессенджере WhatsApp, была опубликована информация, расходящаяся с той, которую озвучили полицейские.
Так, в спецсообщении говорится, что "при задержании KIA Sorento водитель и пассажиры внезапно напали на полицейских. Сотрудник полиции применил табельное оружие, сделал два предупредительных выстрела в воздух. В это время водитель KIA Sorento отобрал у него табельное оружие. Второй сотрудник полиции уронил свое табельное оружие в служебном авто. После чего нападавшие угнали служебное авто полицейских и припарковали его у Бурлинского отдела полиции в поселке Бурлин".
Тогда же спецсообщение было прокомментировано в департаменте полиции ЗКО. Там сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
Между тем, редакция "МГ" отправила официальный запрос, в котором просила руководство департамента полиции уточнить, какая именно информация в спецсообщении не соответствует действительности: что полицейские применяли оружие? Что у полицейских отобрали табельное оружие? Что патрульную машину угнали? Или данное спецсообщение было фейковым? Если так, то откуда у распространителей фейковой информации данные полицейских Турсунова и Кайрлиева и задержанных? Ведь в спецсообщении были указаны имена и фамилии полицейских и задержанных, госномера автомобилей. Задержаны ли распространители фейкового сообщения?
Однако в ведомстве посчитали, что информация не подлежит разглашению, сославшись на статью 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования".
Сотрудница пресс-службы департамента полиции ЗКО Алия Науырызгалиева более трех часов узнавала, работают ли указанные сотрудники в ведомстве, а потом и вовсе отказалась отвечать на заданные вопросы журналистов, задавая встречные "Зачем вам это нужно?"
- В интересах следствия данные сотрудников полиции не подлежат разглашению, - отметила Алия Науырызгалиева в разговоре с корреспондентом "МГ".
