Кроме того, заразились преподаватель и учащийся учебного центра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбека Мустаева, эпидситуация в регионе остается не стабильной.
- На сегодняшний день выявлено 414 случаев коронавирусной инфекции, в 15 случаях из них - это дети в возрасте до 14 лет. 252 случая - завозные, 162 - контактные, из них медработники - 64, полицейские - 5, работники детсадов - 2, отдел образования - 2, учебные центры - 2, один сотрудник блокпоста. Зараженных среди воспитанников дошкольных учреждений нет. Но заразились преподаватель и учащийся учебного центра. Все контактные лица установлены, ведется медицинское наблюдение, в очагах заражения проведена дезинфекция. С сегодняшнего дня постановлением главного санврача карантин продлен до 15 июня. Все открытые до этого дня объекты закрываться не будут и продолжат свою работу. Решением оперативного штаба при акимате Уральска с 25 мая закрыты все детские сады г.Уральск, - рассказал Нурлыбек Мустаев.
Как стало известно, увеличивается число зараженных в районах области. Так, в Акжайыкском районе - 5 случаев, в Бурлинском районе - 7, в Теректинском и Жанибекском районах - по 2 случая , в Сырымском районе и районе Байтерек по 5, в Таскалинском районе - 11 случаев. Остальные 377 случаев в городе.
- В Жанибекском районе выявлено двое зараженных. Это частный предприниматель села Камысты, который осуществлял доставку продуктов в свой магазин в селе из Уральска. Второй - житель села Борсы, вернувшийся с вахты с Тенгизского месторождения. Первый результат на коронавирус был отрицательным, и уже после того, как он вернулся домой, у него появились симптомы заболевания. В настоящее время они доставлены в областную инфекционную больницу. В селах Камысты и Борсы объявлен карантин. Также карантин объявлен в Сырымском районе и на месторождении Карачаганак, поскольку у одного сотрудника КПО б.в. был подтвержден коронавирус, - рассказал Нурлыбек Мустаев.
Отметим, что за последние сутки в ЗКО выявлено 16 случаев заражения Covid-19, прирост составил 7,3%.
Напомним, 23 мая стало известно, что коронавирус подтвержден
у сотрудника КПО б.в. В ЗКО карантин продлили
до 15 июня. Ранее сообщалось, что смягчение ограничительных мер
при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости Covid-19.
Между тем 24 мая оперативный штаб при акимате города приостановил работу детских садов
до 15 июня.
