Иллюстративное фото из архива "МГ" За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых случаев заражения COVID-19. В числе заболевших оказались 9 рабочих с Тенгизского месторождения, инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга. - Еще трое заболевших - это трёхлетняя девочка, жительница Исатайского района, 24-летняя жительница Атырау, а также 53-летний житель Кульсары, - сообщили в Штабе. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются. На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 891 человек. Число выздоровевших - 226. Всего на 25 мая в Атырауской области выявлен 891 зараженный, 226 из них выписаны из больницы.