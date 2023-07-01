На большей части Казахстана будут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно град.
- В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет дождь. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.