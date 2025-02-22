Картофель подешевел в Казахстане

Но цены выросли на 11 из 19 товаров из списка социально значимых, и больше всего на капусту.

С 11 по 18 февраля цены на картофель упали на 0,4%. Это первое снижение за 19 недель, сообщает аналитический канал Data Hub. Картофель начал дорожать еще в октябре. Сначала рост был медленным – около 0,4% в неделю. Но потом темпы ускорились, и 28 января случился резкий скачок – сразу +8,3% за неделю. Причем этот рост не был связан с сезонностью.

Власти объясняли ситуацию высоким спросом со стороны соседей, особенно Узбекистана. Поэтому 28 января запретили экспорт картофеля (кроме поставок в страны ЕАЭС). На то, чтобы остановить рост цен, потребовалось три недели.

Сейчас в правительстве уверяют: запасов хватит до нового урожая. Хотя картофель подешевел, в целом цены на социально значимые продукты за неделю выросли на 0,4%. Дороже стали 11 из 19 товаров, больше всего – капуста (+4,2%).

Ранее руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев заверил, что местного картофеля хватит до нового урожая. В стабфонде сейчас около 5 тысяч тонн – этого достаточно для жителей области. Картофель продают в 60 супермаркетах по цене 138 тенге за килограмм.