Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Россию

Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании

Авиакомпания QAZAQ AIR вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы.

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом. В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев.

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).

Также источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух». Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.