За прошедшие полтора дня выпала месячная норма осадков в городе. Коммунальщики работали в усиленном режиме, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 27 декабря, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал о ходе снегоуборочных работ.
- С 25 на 26 декабря в три часа ночи начался обильный снегопад. Коммунальные службы были готовы к этим работам. Мы сформировали все колонны и вывели их на улицы города по основным шести маршрутам, - сказал Дуйсенгалиев в ходе брифинга в акимате.
Заместитель руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Талгат Наушин добавил, что в первую очередь очищают от снега главные улицы: проспект Назабаева, Абая, Абулхаир хана, улицы Курмангазы, Мухита, Айтиева, Гагарина, Сырыма Датова, Московская, Шолохова.
На все жалобы жителей коммунальщики ответили, что снег в городе чистят круглосуточно и в усиленном режиме.
- Начали в три ночи. В каждой колонне было от пяти до семи единиц техники. Около 50 человек работали в составе мобильной группы, работало 115 единиц техники. Первый круг очистки закончили примерно в 9 утра, затем после пересменки зашли на очистку второго круга. Помимо основных маршрутов, были очищены другие улицы по городу, по которым направляли технику только один раз. Но из-за метели всё заметало и проходов сейчас нет. Сейчас привлечены около 150 единиц спецтехники ТОО "Жаыйк таза кала", ещё уборкой снега занимаются около 250 человек. В основном снег убирают по тротуарам, вдоль дорог и возле остановок, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Руководитель отдела ЖКХ озвучил и проблемы. По его словам, отмечается нехватка квалифицированных водителей.
- В этом году приобрели новую спецтехнику, луноход "Амкодор" - они должны интенсивно работать ночью. Однако на улице города вышли только четыре единицы, ещё два лунохода простаивают. Предприятие ищет водителей. Некоторые приходят, проработав одну неделю - увольняются, несмотря на хорошую заработанную плату от 150 до 200 тысяч тенге. Те, кто убирает улицы, зарабатывает от 120 до 150 тысяч тенге, - заключил чиновник.
До 25 декабря коммунальщики вывезли 12 тысяч кубометров снега. Всего за полтора дня выпал тот же объём. Высота снежного покрова составляла 15 сантиметров.
Напомним, с 25 декабря ЗКО накрыла метель
. В ночь на 26 декабря сильный ветер сорвал
кровлю многоэтажного дома и гаража. В регионе закрывались
автодороги. В областном центре не работали светофоры на нескольких перекрёстках, часть города осталась без воды
из-за коммунальной аварии, связанной с непогодой. С последствиями снегопада борются
более ста единиц спецтехники и 200 рабочих.
По данным синоптиков, сегодня, 27 декабря в ЗКО также будет низовая метел и сильный ветер
с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -14 градусов, ночью опустится до -18 градусов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА