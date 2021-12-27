Отключения были связаны с авариями на воздушных линиях, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более двух тысяч абонентов остались без электричества из-за сильной метели в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 декабря, в ходе брифинга руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал об отключении электроэнергии в городе.
- За прошедшие полтора дня поступило более сотни заявок по электросетям. Восемь бригад и 10 единиц техники были привлечены к восстановительным работам. Основные работы велись в микрорайоне Строитель, районе Курени, а также в Зачаганске. Порывы были в большей степени по воздушным линиям в частных секторах. По технике безопасности ночью работы было вести сложно и опасно, соответственно мы уведомляли жителей, что работы начнутся с утра. Сейчас работы идут и постепенно идёт включение света, - отметил он.
Заместитель главного инженера городских электрически сетей Азамат Жумабаев заявил, что все отключения были связаны с погодными условиями. Из-за метели и обильного снегопада было отключено свыше двух тысяч абонентов. Отметим, до 25 декабря коммунальщики вывезли 12 тысяч кубометров снега. Всего за полтора дня выпал тот же объём. Высота снежного покрова составляла 15 сантиметров. Напомним, с 25 декабря ЗКО накрыла метель. В ночь на 26 декабря сильный ветер сорвал кровлю многоэтажного дома и гаража. В регионе закрывались автодороги. В областном центре не работали светофоры на нескольких перекрёстках, часть города осталась без воды из-за коммунальной аварии, связанной с непогодой. С последствиями снегопада борются более ста единиц спецтехники и 200 рабочих. По данным синоптиков, сегодня, 27 декабря в ЗКО также будет низовая метел и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -14 градусов, ночью опустится до  -18 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.