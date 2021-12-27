- запрещается проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях (в том числе на дому), и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Исключение составляют объекты, участвующие в проекте Ashyq;
- разрешается проведения собраний, совещаний, семинаров и конференций в очном режиме при соблюдением санитарных требований;
- ношение масок является обязательным в общественных местах и на открытом воздухе, а также помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном автотранспорте. Исключением являются дети до пяти лет, а также в случае приёма пищи в общепитах, занятиях спортом при соблюдении социальной дистанции;
- ограничивается допуск на работу в очном режиме работникам, не прошедшим вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трёх месяцев). Они должны проходить обязательное ПЦР-тестирование один раз в семь дней;
- посещать ТРЦ, ТД и ЦОНы в будние и выходные дни могут только посетители с «зелёным» статусом.
