В нём отражены новые, ранее озвученные карантинные ограничения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Согласно документу:
  • запрещается проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях (в том числе на дому), и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Исключение составляют объекты, участвующие в проекте Ashyq;
  • разрешается проведения собраний, совещаний, семинаров и конференций в очном режиме при соблюдением санитарных требований;
  • ношение масок является обязательным в общественных местах и на открытом воздухе, а также помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном автотранспорте. Исключением являются дети до пяти лет, а также в случае приёма пищи в общепитах, занятиях спортом при соблюдении социальной дистанции;
  • ограничивается допуск на работу в очном режиме работникам, не прошедшим вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трёх месяцев). Они должны проходить обязательное ПЦР-тестирование один раз в семь дней;
  • посещать ТРЦ, ТД и ЦОНы в будние и выходные дни могут только посетители с «зелёным» статусом.
Документ вступает в силу со дня подписания, 27 декабря. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.