- Улететь он не мог, убежать тоже было невозможно – лёд скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва, - вспоминает спаситель пернатого.

Фото: ДЧС Атырауской области Краснокнижного пеликана спасатели ДЧС обнаружили сегодня, 27 декабря. Птица с повреждённым крылом находилась под объездным мостом на замёрзшем водоёме, сообщили в пресс-службе ведомства. Главный спасатель Есболат Каюпов отметил, что крыло у него, предположительно, сломано.Сотрудники ДЧС передали птицу в учреждение по охране леса и животного мира. Там ему создадут условия, чтобы пережить холодные месяцы. Когда река оттает, пеликана отпустят на волю.