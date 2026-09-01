Мальчика насмерть придавило воротами в Уральске: подсудимого оправдали

Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба "Орал". А спустя практически месяц выяснилось, что после трагического случая уволили заместителя директора СК "Орал".

За эти четыре года дело уже доходило до суда. Ранее под обвинение попадал бывший директор спортивного клуба "Орал", а сейчас за произошедшее отвечает Бауыржан Алтаяков - на тот момент заведующий спортивными площадками СК "Орал".

25 августа 2026 года под председательством судьи Уральского городского суда Абадана Мамырова прошли прения сторон, где гособвинитель Ерасыл Ергалиев просил признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а также взять его под стражу в зале суда.

На последнем слове Алтаяков выразил искренние сожаления о произошедшем, но с обвинениями не согласился.

- Тяжело осознавать, что ребёнок скончался. Я не совершал преступления, в котором меня обвиняют. Я не оспариваю сам факт произошедшего, но категорически против того, чтобы мои действия или бездействие привели к трагедии. ПСД не соответствовала проекту, и это очень важно. Ворота были приняты в эксплуатацию еще в 2011 году. Нарушение существовало с самого момента строительства объекта. В чем моя вина? Я не создавал ворота и не устанавливал. Прошу суд исходить из доказательств. Считаю, в моих действиях отсутствует состав преступления. Прошу вынести справедливое решение и оправдать меня. Верю в справедливость суда, - сказал он.

1 сентября судья Абадан Мамыров огласил решение суда.

- Суд приговорил признать Бауыржана Алтаякова невиновным и оправдать его за отсутствием состава уголовного правонарушения, - зачитал судья.

После этого судья объяснил оправдательный приговор и сообщил, что вынес частные постановления в адрес департамент полиции, прокуратуры и акимата ЗКО.

- В ходе судебного разбирательства были допущены существенные нарушения закона со стороны органов досудебного расследования. Следователи систематически прерывали сроки досудебного расследования по формальным основаниям, например, заявляли о назначении экспертиз, которые даже не направляли. Акимату ЗКО вынесено представление для проведения проверки всех спортивных площадок на предмет безопасности. Прокурору ЗКО и начальнику ДП ЗКО вынесено постановление для принятия мер реагирования в связи с нарушениями, выявленными в ходе расследования, - сказал Абадан Мамыров.

Отец погибшего мальчика Айбулат Есеналиев не согласился с решением суда и намерен подавать на апелляцию.