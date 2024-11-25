Мать погибшего в воинской части Актобе солдата сделала заявление

В паблике aqtobe_sergek опубликовали видео-обращение от Ирины Боровец, матери солдата, погибшего в воинской части Актобе. Трагедия произошла 23 ноября. Как сообщили в пресс-службе Актюбинского гарнизона, солдат-срочник покончил с собой во время несения караульной службы. Юноша застрелился.

Женщина призывает родных и близких оградить солдат от негативных новостей с «гражданки».

— Мой сын служил в Актобе с апреля. Вчера случилась трагедия. Служил он нормально, хорошо. Не обижали его, ничего. Регулярно звонил, было все хорошо. Сейчас будет идти следствие, надеюсь, разберутся. Еще просьба родителям, девушкам: пожалуйста, оградите наших ребят от негатива, от всего, что происходит за их забором. Чтобы они меньше знали плохого, чтобы спокойно служили. Еще хочу добавить, чтобы не распространяли версию о том, что его довели до самоубийства. Я видела сына перед судмедэкспертизой - синяков нет, побоев нет, — сказала мама солдата.

К сожалению, это не первая трагедия в рядах вооруженных сил. Так, 16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. Пулевое ранение получил и солдат-срочник в Актау. Он скончался по дороге в больницу. 13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире нашли тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. 28 сентября в своей квартире в Актау повесился другой военнослужащий по контракту. 8 ноября 19-летний рядовой дважды выстрелил себе в голову из автомата АК-47. Инцидент произошел вечером 7 ноября около пяти часов. Погибший солдат проходил службу в пограничных войсках КНБ в пункте Зайсан и был родом из Туркестанской области.