Динары Бекетовой не стало, вчера, 23 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Я не увижу, как растут мои дети - умирающая от рака жительница Уральска Динара Бекетова В ноябре прошлого года врачи города Атырау диагностировали у 33-летней женщины рак матки четвертой степени. На тот момент Динара уже развелась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю и трамадолу. На руках у нее остались трое детей, младшему из которых всего два года. Динара была родом из Уральска, поэтому лечиться она решила здесь же. Однако местные врачи порекомендовали ей только лучевую терапию. Тогда женщина была вынуждена обратиться к неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь ей собрать деньги для лечения за границей. Люди смогли собрать Динаре около двух миллионов тенге. Женщина поехала в Москву, однако врачи отказались ее оперировать, сославшись на то, что уже слишком поздно. – Она очень надеялась на московских врачей, воодушевленная поехала туда, у нее появилась вера на здоровое будущее. Но, к сожалению, все оказалось напрасно, врачи не смогли ей помочь. Моей Динары не стало вчера, до этого она жила лишь с помощью сильных уколов и обезболивающих. Что мне теперь делать? Что будет с детьми? Трое малышей остались без мамы, - со слезами на глазах говорит мама Динары Талшын Даулетова. Похороны Динары состоялись сегодня, 24 марта. Стоит отметить, что сбор был закрыт. Корреспонденты "МГ" позже сообщат, куда были потрачены собранные деньги.  