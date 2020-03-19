Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. - В условиях чрезвычайного положения в Республике Казахстан группа лиц в городе Атырау занималась реализацией медицинских масок в количестве 1 миллиона штук на общую сумму 313 миллионов тенге. При этом документы, подтверждающие их происхождение, отсутствовали, - говорится в сообщении. По данному факту начато досудебное расследование. В ведомстве напомнили, что свидетели фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств могут позвонить по телефону доверия: Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Атырауской области – 8-7122-35-42-10. Ранее сообщалось, что жителей Нур-Султана задержали за продажу медицинских масок по завышенным ценам. Они пытались реализовать партию масок в количестве 55 тысяч штук. eIv7b3EE88I Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.