На 18:00 явка избирателей в ЗКО составила 64,41%

По информации Центральной избирательной комиссии, на 18:00 шестого октября явка избирателей составила 61,56% или 7,5 млн избирателей.

Больше всего проголосовавших зарегистрировано в Кызылординской области, где на 18:00 явка составила 79,87%. Меньше всего по-прежнему в Алматы. Там на 18:00 явка составила 22,91%.

В ЗКО к этому часу проголосовало 64,41% избирателей.

По данным ЦИК, на 18.00 часов шестого октября бюллетени получили 61,56 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 64,24 %

2. по Акмолинской области – 68,98 %

3. по Актюбинской области – 72,31 %

4. по Алматинской области – 67,77 %

5. по Атырауской области – 60,80 %

6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %

7. по Жамбылской области – 57,76 %

8. по области Жетiсу – 64,24 %

9. по Карагандинской области – 69,48 %

10. по Костанайской области – 70,99 %

11. по Кызылординской области – 79,87 %

12. по Мангистауской области – 51,38 %

13. по Павлодарской области – 62,51 %

14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %

15. по Туркестанский области – 74,23 %

16. по области Ұлытау – 67,77 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%

18. по г. Астана – 49,35 %

19. по г. Алматы – 22,91 %

20. по г. Шымкент – 68,89 %.



