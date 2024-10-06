По информации Центральной избирательной комиссии, на 18:00 шестого октября явка избирателей составила 61,56% или 7,5 млн избирателей.
Больше всего проголосовавших зарегистрировано в Кызылординской области, где на 18:00 явка составила 79,87%. Меньше всего по-прежнему в Алматы. Там на 18:00 явка составила 22,91%.
В ЗКО к этому часу проголосовало 64,41% избирателей.
По данным ЦИК, на 18.00 часов шестого октября бюллетени получили 61,56 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 64,24 %
2. по Акмолинской области – 68,98 %
3. по Актюбинской области – 72,31 %
4. по Алматинской области – 67,77 %
5. по Атырауской области – 60,80 %
6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %
7. по Жамбылской области – 57,76 %
8. по области Жетiсу – 64,24 %
9. по Карагандинской области – 69,48 %
10. по Костанайской области – 70,99 %
11. по Кызылординской области – 79,87 %
12. по Мангистауской области – 51,38 %
13. по Павлодарской области – 62,51 %
14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %
15. по Туркестанский области – 74,23 %
16. по области Ұлытау – 67,77 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%
18. по г. Астана – 49,35 %
19. по г. Алматы – 22,91 %
20. по г. Шымкент – 68,89 %.
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