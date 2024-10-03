В общей сложности более 2 тысяч сотрудников будут обеспечивать порядок в области, из них около 900 — на избирательных участках.

По данным департамента полиции ЗКО, полицейские будут охранять избирательные участки с момента доставки бюллетеней и сопровождать избирательную документацию. В общей сложности более 2 тысяч сотрудников будут обеспечивать порядок в области, из них около 900 — на избирательных участках.

Полиция совместно с госорганами проведет проверку избирательных участков на предмет технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Органы внутренних дел предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить спокойное и корректное проведение голосования.

Напомним, общенациональный референдум по строительству атомной электростанций пройдет шестого октября этого года. По словам Касым-Жомарта Токаева, он станет очередным свидетельством широкого общенационального диалога и ярким примером воплощения в жизнь концепции «слышащего государства. Ранее во всех областях Казахстана прошли общественные слушания по этому вопросу.