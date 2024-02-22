Глава Минздрава Акмарал Альназарова во время коллегии ведомства объяснила, почему в Казахстане считают нужным поднять налог на сахаросодержащие продукты, передает NUR.KZ.

По словам главы здравоохранения, уровень ожирения среди детей достигает 6%, и эта цифра продолжает расти. Сегодня каждый пятый ребенок фактически страдает лишним весом.

— В большей степени ожирению подвержены лица мужского пола. Конечно, мы должны понимать, что это заболевание с возрастом может развиться в сахарный диабет, болезни системы кровообращения и так далее. В целом, международный подход к организации и защите здоровья предполагает повышение налога. Мы уже правильно прописали в законодательстве эти нормы на примере табака. Собираемся и дальше повышать ставки на табачную продукцию. В отношении сахаросодержащих напитков надо принимать такие же меры. В стране наблюдается бесконтрольное потребление продуктов с сахаром, все это сказывается на здоровье, – заявила министр.

Акмарал Альназарова отметила, что речь идет о повышении налога на 200 тенге в зависимости от содержания сахара. Также есть много других продуктов, которые необходимо маркировать, чтобы население делало осознанный выбор.

В Казахстане растет заболеваемость сахарным диабетом. В 2023 году каждый пятый казахстанец умер от болезни системы кровообращения.